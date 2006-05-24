FACUA demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas un programa permanente de inspección y control sobre el sector de las inversiones en bienes tangibles
La Federación pide a las autoridades de Consumo que elaboren un listado de las empresas que operan en el sector, analicen sus prácticas y, de detectar irregularidades, emprendan las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para defender los intereses de los usuarios.
FACUA.org
España-24/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido al Ministerio de Sanidad y Consumo y las administraciones competentes en materia de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas para demandar la puesta en marcha de un programa permanente de inspección