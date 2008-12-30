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FACUA demanda controles sobre las fiestas de fin de año frente a excesos de aforo y otros problemas de seguridad

Recomienda a los usuarios que hagan cumplir sus derechos reclamando ante posibles irregularidades.

FACUA.org
España-30/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción demanda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplan sus funciones de control sobre las fiestas que se celebrarán esta Nochevieja.

La asociación advierte de la habitual existencia de determinados salas que superan el

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