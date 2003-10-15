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FACUA demanda la retirada del mercado de los aperitivos Grefusa por el peligro de ingestión de sus regalos promocionales

Los paquetes contienen diminutas pegatinas rígidas en envoltorios de plástico que pueden ser ingeridas accidentalmente, suponiendo riesgos de cortes y atragantamientos.

FACUA.org
España-15/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado a la empresa Grefusa, con sede en la localidad valenciana de Alzira, la retirada del mercado de sus paquetes de aperitivos dado que sus regalos promocionales pueden ser ingeridos accidentalmente, suponiendo riesgos de cor

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