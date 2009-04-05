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FACUA demanda más controles en Semana Santa para sancionar las irregularidades en materia de precios y conservación de los alimentos

Alerta también sobre la proliferación de puestos ambulantes ilegales.

FACUA.org
España-05/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden sufrir durante la Semana Santa por parte de determinados establecimientos de hostelería que incumplen la legislación en relación a sus precios o las condiciones de conservaci&

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