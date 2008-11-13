FACUA denuncia a 14 compañías por vulnerar la legislación nacional y el nuevo Reglamento europeo sobre servicios aéreos
Incrementan los precios de sus billetes mediante prácticas abusivas y fraudulentas, como la inclusión por defecto de seguros u otros servicios opcionales y la aplicación de tarifas por llevar equipaje, facturar en el aeropuerto o incluso pagar con tarjeta.
FACUA.org
España-13/11/2008
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