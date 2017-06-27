FACUA denuncia a Airbnb por no verificar la propiedad de las viviendas que ofrece y permitir el fraude
Cualquiera puede abrir un perfil falso y anunciar una vivienda que no es suya. En Barcelona se han denunciado al menos tres casos en los que la misma persona realquilaba pisos sin el conocimiento de sus dueños.
FACUA.org
España-27/06/2017
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