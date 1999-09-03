FACUA denuncia a Amena por publicidad engañosa
Su promoción de 5 pesetas el minuto "todos los fines de semana del verano" ha finalizado tres fines de semana antes de que acabe la estación de verano.
FACUA.org
España-03/09/1999
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a Amena (Retevisión Móvil) ante el Instituto Nacional del Consumo, entre otros organismos, por publicidad engañosa en su campaña de verano, difundida en prensa, ra