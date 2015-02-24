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FACUA denuncia a Ausbanc por falsear dos sentencias de la Audiencia de Badajoz para captar clientes

Este negocio, que durante décadas se ha hecho pasar por asociación de usuarios, induce a creer que la Audiencia ha condenado a los bancos a "devolver lo cobrado de más" con la cláusula suelo. Lamentablemente ha dictaminado lo contrario.

FACUA.org
Extremadura-24/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por publicidad engañosa al negocio Ausbanc por manipular el contenido de dos sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz para captar clientes con falsas garantías de éxito en los tribunales.

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