FACUA denuncia a Cajasiete por el uso de teléfonos 902 para atención al cliente
La asociación, tras tener conocimiento de esta irregularidad por su delegación territorial en Canarias ha pedido a la Dirección General de Consumo de esta comunidad autónoma que sancione a la entidad, ya que el uso de teléfonos de alto coste para dicha atención vulnera la legislación estatal y europea.
FACUA.org
Canarias-03/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Cajasiete, perteneciente al grupo Caja Rural, por el uso de líneas 902 en distintos servicios de atención al cliente.
La asociación, tras tener conocimiento de esta irregularidad a través de la delegació