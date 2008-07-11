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FACUA denuncia a Clickair, Easyjet, Vueling y Ryanair por cobrar a los pasajeros por llevar equipaje

La asociación ha realizado un estudio sobre las tarifas relacionadas con el exceso de equipaje en dieciséis compañías aéreas.

FACUA.org
España-11/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las compañías aéreas Clickair, Easyjet, Vueling y Ryanair por cobrar a los pasajeros por llevar equipaje.

Así, Clickair y Vueling cobran 10 euros extra por trayecto y maleta (20 si el billete se compra en el a

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