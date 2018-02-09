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FACUA denuncia a dos empresas de ficheros de morosos ante Consumo de Euskadi por sus líneas 807

La asociación reclama a este organismo vasco que abra expediente sancionador contra Servicio de Información sobre Ficheros de Morosos y Bostak Servicios Integrales por el perjuicio a los consumidores.

FACUA.org
España-09/02/2018
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FACUA ha presentado dos denuncias contra las empresas Servicio de Información sobre los Ficheros de Morosos y Bostak Servicios Integrales, ambas con domicilio social en Bilbao, ante el órgano de Consumo de Euskadi (KontsumoBIDE) por su servicio de atención telefónica 8

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