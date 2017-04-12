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FACUA denuncia a dos inmobiliarias de Euskadi por exigir tres meses de fianza a sus clientes

La asociación alerta al Servicio Vasco de Vivienda de que la inmobiliaria Bidasoa y Mascasa Inmobiliaria imponen un anticipo abusivo para los alquileres. La ley dice que sólo se puede pedir una mensualidad.

FACUA.org
Euskadi-12/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a dos inmobiliarias que desarrollan su actividad comercial en la provincia de Gipuzkoa por exigir a los usuarios tres meses de fianza para formalizar contratos de alquileres de pisos, una condición que podría vulnerar la ley.

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