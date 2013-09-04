FACUA denuncia a Endesa por el tercer apagón en menos de cuatro años en la isla de La Palma
La asociación ve intolerable que se sigan dando problemas en el suministro eléctrico insular pese a las sanciones impuestas y la existencia de planes de calidad.
FACUA.org
Canarias-04/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA pide transparencia y control sobre el desarrollo de los planes de calidad y sanciones para las empresas que incumplan sus compromisos. | Foto: Raúl Urbina (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Endesa por el corte eléctrico que ha dejado seis horas sin luz este miércoles a la totalidad de La Palma. Se trata del tercer apagón general en la isla en menos de cuatro años.
La asociación se ha dirigi