Nuestras accionesCobro retroactivo ilegal

FACUA denuncia a España ante Bruselas por no evitar que las aerolíneas repercutan a los pasajeros la subida de tasas de AENA

La legislación comunitaria obliga a las compañías a cerrar el precio del billete en el momento de su contratación.

FACUA.org
España-10/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado este martes al Gobierno de España ante la Comisión Europea por no garantizar el cumplimiento de la legislación europea que obliga a las aerolíneas a cerrar con los pasajeros el precio de sus billetes en el momento de la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos