FACUA denuncia a España ante Bruselas por no evitar que las aerolíneas repercutan a los pasajeros la subida de tasas de AENA
La legislación comunitaria obliga a las compañías a cerrar el precio del billete en el momento de su contratación.
FACUA.org
España-10/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA ha remitido sus denuncias al vicepresidente de la Comisión y comisario de Transportes, Siim Kallas, y al comisario de Salud y Política de Consumidores, John Dalli.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado este martes al Gobierno de España ante la Comisión Europea por no garantizar el cumplimiento de la legislación europea que obliga a las aerolíneas a cerrar con los pasajeros el precio de sus billetes en el momento de la