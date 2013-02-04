Nuestras accionesPráctica prohibida por la ley

FACUA denuncia a Ford por imponer una cláusula por la que cambia sin previo aviso el equipamiento ofertado

El fabricante se reserva el derecho a modificar "las especificaciones, los colores y los precios de los modelos y artículos" de sus catálogos "en cualquier momento".

FACUA.org
España-04/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al fabricante de automóviles Ford por imponer en sus catálogos y hojas de pedidos una cláusula abusiva por la que se reserva el derecho a modificar «las especificaciones, los colores y los precios de los modelos y art&iacu

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