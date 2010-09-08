FACUA denuncia a Gol Televisión por dar de alta a sus clientes en un servicio no solicitado para subirles el precio
Desde septiembre, les ha incrementado la cuota mensual un 13% por la inclusión del canal AXN. Para evitar el cobro extra, los usuarios tienen que dirigirse a la empresa.
FACUA.org
España-08/09/2010
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