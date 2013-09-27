FACUA denuncia a Google ante Protección de Datos por exponer mensajes privados de chat
Numerosos usuarios han manifestado su preocupación por una grave incidencia que ha podido desvelar información confidencial a múltiples destinatarios.
FACUA.org
España-27/09/2013
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Al momento de publicar este comunicado, Google todavía no había confirmado la restauración del servicio por completo.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Google ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por un fallo de seguridad en Google Talk, Google Hangout y el chat de Google Gmail que está provocando que se filtren a terceros conversaciones privadas de los us