FACUA denuncia a Hawkers por negarse a aceptar efectivo como medio de pago en su tienda de Madrid
La empresa, dedicada a la venta online de gafas de sol, abrió este verano en Madrid su primera tienda física, donde sólo admite pago con tarjetas.
FACUA.org
España-26/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la compañía Play Hawkers SL ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por negarse a aceptar pagos en efectivo en su tienda de la calle Carretas de Madrid.
Hawkers, cuya sede central se