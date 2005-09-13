FACUA denuncia a la organizadora de los conciertos de Jamiroquai, Bryam Adams y English Nat. Orchestra por no devolver el dinero de las entradas
Miles de usuarios pagaron un mínimo de 47,50 euros por conciertos que nunca se llegaron a celebrar y de cuya suspensión no han recibido explicación.
FACUA.org
España-13/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una denuncia contra Seabreeze España Productions S.L., la empresa organizadora de los conciertos de Jamiroquai, Bryam Adams y English Nat. Orchestra previstos para los días 6 de agosto,