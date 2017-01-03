Nuestras accionesEn función de su ubicación, los usuarios fijan el lugar de la entrega

FACUA denuncia a la web Jinnapp por vender tabaco a través de internet, práctica prohibida por ley

Advierte a las autoridades de Madrid y Barcelona de que la plataforma tiene una red de estancos que actúan como puntos de entrega, así como del riesgo de que el producto pueda ser adquirido por menores.

FACUA.org
España-03/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la plataforma Jinnapp.com por comercializar tabaco a través de internet, algo expresamente prohibido por la ley en España.

La asociación ha presentado un escrito ante la Consejería de Sanidad de la Com

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