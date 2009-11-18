FACUA denuncia a las principales compañías de móviles por apropiarse del saldo de los usuarios de prepago si no realizan recargas
La legislación considera abusivas las estipulaciones que impongan la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado.
FACUA.org
España-18/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo a las principales compañías de telefonía móvil por apropiarse del saldo de los usuarios con tarjetas de prepago si no realizan recargas en determinados plazos.
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