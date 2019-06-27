FACUA denuncia a Live Nation por impedir el acceso al Download Festival con bebida
La asociación también denunció a la empresa en 2018 por prohibir la entrada con comida y bebida. La Comunidad de Madrid aún no ha comunicado si finalmente le impuso una sanción.
FACUA.org
Madrid-27/06/2019
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Un momento de una edición anterior del Download Festival. | Imagen: flickr.com/alistairmcmillan (CC BY-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por segunda vez a Live Nation, la organizadora del Download Festival, ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid esta vez por no permitir el acceso a sus instalaciones con bebida procedente del exterior. El e