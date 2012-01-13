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FACUA denuncia a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por sabotear sus terminales para que no puedan usarse con la competencia

Considera que incurren en una cláusula abusiva y competencia desleal. Llama a los usuarios a que reclamen a las compañías la liberación de sus móviles.

FACUA.org
España-13/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo ante las autoridades de Consumo y Competencia por sabotear los terminales que comercializan para que sólo puedan utilizarse con ellas.

FACUA que logró en 2007 la eliminación de los

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