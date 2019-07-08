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FACUA denuncia a Naturgy por publicidad engañosa de sus Superpacks

Ante la CNMC y autoridades autonómicas de protección al consumidor. Estos bonos de luz y gas incluyen elevadas penalizaciones cuando se superan los límites de consumo establecidos en los contratos.

FACUA.org
España-08/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Naturgy por publicidad engañosa y desleal de sus Superpacks, unos bonos de luz y gas que presenta con el reclamo «despreocúpate de los altibajos en tu factura». Estas falsas tarifas planas pueden inflar las facturas de los

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