FACUA denuncia a nueve bancos por falta de transparencia en la reclamación de descubiertos
Bankinter, BBVA, Ibercaja, OpenBank, Evo, Liberbank, ING, Banco Santander y Abanca cobran entre 20 y 49 euros de comisión de reclamación de posiciones deudoras, sin indicar cuáles son las gestiones que hacen.
FACUA.org
España-14/12/2002
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Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a nueve bancos ante el Banco de España por imponer una comisión de reclamación de posiciones deudoras sin concretar cuáles son las gestiones que realizan las entidades y el importe asociado a cada una de ellas.
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