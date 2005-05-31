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FACUA denuncia a ocho compañías de telecomunicaciones por no disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente

Las empresas son Arsys, Auna, Ono, Telefónica, Tele2, Terra, Wanadoo y Ya.com.

FACUA.org
España-31/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a ocho compañías de telecomunicaciones por no disponer de teléfonos gratuitos para atender las

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