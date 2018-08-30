FACUA denuncia a Ryanair ante la AESA y Aecosan por su medida de cobrar por el equipaje de mano
La asociación considera abusivo que la aerolínea pretenda hacer pagar al usuario por los bultos de mano y que aplique esta cláusula a los pasajeros que ya tienen vuelos reservados.
FACUA.org
España-30/08/2018
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