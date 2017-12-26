FACUA denuncia a seis bares de Canarias por no incluir los impuestos indirectos en su carta de precios
Se trata de los establecimientos hosteleros La Barca, Dolomiti Café, Restaurante El Pescador, Casa Tino, La Bohemia y Divina Italia.
FACUA.org
Canarias-26/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a seis restaurantes de Canarias, situados en la isla de Lanzarote, por no incluir los impuestos indirectos a los precios que aparecen en las cartas que muestran a los consumidores.
La asociación ha tenido conocimiento, a travé