FACUA denuncia a seis firmas de bebidas alcohólicas por presentar a la mujer como objeto sexual
Se trata de los anunciantes de Baileys, Bacardí, Martini, Ron Barceló, Ron Negrita y White Label.
FACUA.org
España-05/11/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ante la Dirección General de Salud Pública y el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sani