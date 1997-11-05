Nuestras acciones

FACUA denuncia a seis firmas de bebidas alcohólicas por presentar a la mujer como objeto sexual

Se trata de los anunciantes de Baileys, Bacardí, Martini, Ron Barceló, Ron Negrita y White Label.

FACUA.org
España-05/11/1997
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ante la Dirección General de Salud Pública y el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sani

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos