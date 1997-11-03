FACUA denuncia a siete anunciantes de bebidas alcohólicas de alta graduación por publicitarlas ilegalmente en televisión
Se trata de Anglo Española de Distribución (whisky J&B), Bacardí-Martini España (ron Bacardí), Destilerías DYC (whisky DYC), Larios (Gin Larios), Luis Caballero (Ponche Caballero), Osborne (brandy Veterano) y UDIE (whisky Johnnie Walker).
FACUA.org
España-03/11/1997
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública y ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo a siete anunciantes de bebidas alcohólicas de m&aa