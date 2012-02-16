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FACUA denuncia a Twitter por guardar sin permiso la agenda de contactos de los móviles

La opción 'encontrar amigos' de las aplicaciones para iPhone y Android almacena durante dieciocho meses los teléfonos y direcciones de correo de terceros.

FACUA.org
España-16/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Twitter ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por almacenar durante dieciocho meses los números de teléfono y las direcciones de correo de la agenda de los usuarios de su aplicación para dispositivos iPhone y Android.

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