FACUA denuncia a Vodafone por asegurar de forma engañosa que tiene "las mejores tarifas"
"Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, nuestro precio medio por minuto es un 11% más bajo que el de la competencia", dice en sus anuncios. Pero lo cierto es que ningún informe de la CMT ofrece esta cifra.
FACUA.org
España-12/05/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción denunciará hoy a Vodafone por publicidad engañosa. «Sólo con Vodafone tienes las mejores tarifas», anuncia la compañía.
«Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, nuestro precio m