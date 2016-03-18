FACUA denuncia a Vodafone por la subida de tarifas que aplicará en abril a todos sus clientes
Advierte de la ilegalidad de incrementar los precios a los usuarios con contratos de permanencia. Además, Vodafone no ha enviado una notificación a todos los clientes con el mes de antelación que exige la ley.
FACUA.org
España-18/03/2016
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