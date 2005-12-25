Nuestras acciones

FACUA denuncia a Vodafone y Amena por publicidad engañosa en sus campañas navideñas

Anuncian llamadas a mitad de precio, pero la bajada puede ser sólo del 31% ya que ambas compañías siguen cobrando completo el coste de establecimiento.

FACUA.org
España-25/12/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone y Amena por publicidad engañosa en sus campañas navideñas, donde ofertan llamadas a mitad de precio cuyos descuentos reales apenas superarán el 30% en muchos casos, ya que mantienen

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos