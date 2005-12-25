FACUA denuncia a Vodafone y Amena por publicidad engañosa en sus campañas navideñas
Anuncian llamadas a mitad de precio, pero la bajada puede ser sólo del 31% ya que ambas compañías siguen cobrando completo el coste de establecimiento.
FACUA.org
España-25/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone y Amena por publicidad engañosa en sus campañas navideñas, donde ofertan llamadas a mitad de precio cuyos descuentos reales apenas superarán el 30% en muchos casos, ya que mantienen