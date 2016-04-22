Nuestras accionesCobra hasta 1,27 euros por minuto en las llamadas

FACUA denuncia a Vueling por gestionar su atención al cliente con un teléfono de tarificación adicional

La compañía ofrece a los usuarios que quieran comprar billetes un número 807 con un coste sensiblemente mayor al de una llamada normal, algo que, según recuerda la asociación, está prohibido por ley.

FACUA.org
España-22/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vueling ante la Agencia Catalana de Consumo por gestionar su atención al cliente a través de un número de tarificación adicional, algo expresamente prohibido por ley.

Pese a que la compañía a&eacu

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