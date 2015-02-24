FACUA denuncia a Wonkandy por vender a menores chicles con aspecto de cigarrillos
También ha denunciado a su fabricante, la empresa sueca Asba AB, por vulnerar la Ley del tabaco española.
FACUA.org
España-24/02/2015
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Imagen de las cajas de chicle con aspecto de paquete de cigarrillos denunciadas por FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de tiendas de golosinas Wonkandy por poner a la venta a menores cajas de chicles que simulan ser paquetes de cigarrillos. El fabricante de los productos es la compañía Asba AB, con sede en Estocolmo (Suecia), que tambi&e