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FACUA denuncia a Wonkandy por vender a menores chicles con aspecto de cigarrillos

También ha denunciado a su fabricante, la empresa sueca Asba AB, por vulnerar la Ley del tabaco española.

FACUA.org
España-24/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de tiendas de golosinas Wonkandy por poner a la venta a menores cajas de chicles que simulan ser paquetes de cigarrillos. El fabricante de los productos es la compañía Asba AB, con sede en Estocolmo (Suecia), que tambi&e

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