FACUA denuncia al 'adelgazante' Molkesol por vulnerar el Real Decreto de los 'productos milagro'
El anunciante, utilizando como aval a una doctora, atribuye propiedades terapéuticas al producto y señala la pérdida de entre 3 y 5 kilos en una semana.
FACUA.org
España-23/03/2001
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