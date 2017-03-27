FACUA denuncia al Azkena Rock de Vitoria: grabará imágenes del público sin su consentimiento expreso
Advierte a la AEPD de que la organizadora pretende filmar a los asistentes durante su estancia en el recinto, que incluye una zona de acampada, sin informarles de su derecho de rectificación o cancelación.
FACUA.org
Euskadi-27/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Azkena Rock Festival, programado para los próximos 23 y 24 de junio en Vitoria, por su advertencia de que grabará para uso «promocional» imágenes de los asistentes sin su consentimiento expreso y sin informarles de