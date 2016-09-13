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FACUA denuncia al Córdoba CF por irregularidades en el control del aforo y de seguridad en un partido

De cara al encuentro de Segunda B entre su filial y el Jaén, disputado en Lucena, el club expidió y vendió entradas a 10 euros sin numeración ni identificación, como establece la ley.

FACUA.org
Córdoba-13/09/2016
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FACUA Córdoba ha denunciado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y la Liga de Futbol Profesional (LFP) la venta irregular de entradas por parte del Córdoba CF para el partido del Grupo IV de Segunda División B disputado entr

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