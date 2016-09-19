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FACUA denuncia al Córdoba CF por la venta irregular de entradas también ante la Federación Española

Ésta es la organizadora de los partidos de Segunda B. El club expidió y vendió entradas a 10 euros sin numeración ni identificación, como establece la ley, para un partido de su filial.

FACUA.org
Córdoba-19/09/2016
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FACUA Córdoba ha trasladado también a la Federación Española de Fútbol su denuncia al Córdoba CF por irregularidades en la venta de entradas, así como en el control de aforo y

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