FACUA denuncia al Córdoba CF por la venta irregular de entradas también ante la Federación Española
Ésta es la organizadora de los partidos de Segunda B. El club expidió y vendió entradas a 10 euros sin numeración ni identificación, como establece la ley, para un partido de su filial.
FACUA.org
Córdoba-19/09/2016
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