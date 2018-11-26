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FACUA denuncia al festival Sensation 2018 por dificultar la devolución de dinero a los asistentes

La empresa impuso un sistema de pulseras como único método de pago y ahora se niega a entregar cantidades inferiores a dos euros y cobra ese mismo importe a los que soliciten la devolución.

FACUA.org
Madrid-26/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la promotora del festival Sensation 2018, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tuvo lugar el evento, por no devolver a los asistentes la totalidad del dinero no gastado, tras obligarlos a pagar los servici

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