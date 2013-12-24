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FACUA denuncia al Gobierno de España ante Bruselas por incumplir la directiva sobre electricidad de la UE

No garantiza ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".

FACUA.org
España-24/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra el Gobierno de España al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

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