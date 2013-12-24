FACUA denuncia al Gobierno de España ante Bruselas por incumplir la directiva sobre electricidad de la UE
No garantiza ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
FACUA.org
España-24/12/2013
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