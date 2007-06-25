Nuestras accionesRestauración

FACUA denuncia al Grupo Vips por no incluir el IVA en la publicidad y listas de precios de sus restaurantes

La propietaria de las cadenas Vips, Ginos, Tio Pepe, The Wok y TGI Friday's vulnera la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-25/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA ha denunciado al Grupo Vips por no incluir el IVA en las cartas y la publicidad de sus restaurantes. La empresa vulneran con ello la nueva Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, vigente desde enero.

La denuncia, presentada

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos