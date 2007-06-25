FACUA denuncia al Grupo Vips por no incluir el IVA en la publicidad y listas de precios de sus restaurantes
La propietaria de las cadenas Vips, Ginos, Tio Pepe, The Wok y TGI Friday's vulnera la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-25/06/2007
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FACUA ha denunciado al Grupo Vips por no incluir el IVA en las cartas y la publicidad de sus restaurantes. La empresa vulneran con ello la nueva Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, vigente desde enero.
La denuncia, presentada