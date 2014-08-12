FACUA denuncia al hospital de Fuenlabrada por ceder los datos de sus pacientes a un centro privado
El centro privado Los Madroños de Brunete llama a los usuarios en lista de espera en nombre de sus médicos, sin que estos lo hayan consentido, para ofrecerles sus servicios con cargo a la Seguridad Social.
FACUA.org
Madrid-12/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA denuncia que el hospital de Fuenlabrada (en la imagen) ha cometido una infracción grave de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. | Imagen: L.A.G. (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA ha denunciado al hospital de Fuenlabrada ante la Agencia Española de Protección de Datos por ceder de manera irregular información personal e historiales médicos de sus pacientes en lista de espera al centro privado Los Madroños, de Brunete. Este centro ll