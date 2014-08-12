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FACUA denuncia al hospital de Fuenlabrada por ceder los datos de sus pacientes a un centro privado

El centro privado Los Madroños de Brunete llama a los usuarios en lista de espera en nombre de sus médicos, sin que estos lo hayan consentido, para ofrecerles sus servicios con cargo a la Seguridad Social.

FACUA.org
Madrid-12/08/2014
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FACUA ha denunciado al hospital de Fuenlabrada ante la Agencia Española de Protección de Datos por ceder de manera irregular información personal e historiales médicos de sus pacientes en lista de espera al centro privado Los Madroños, de Brunete. Este centro ll

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