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FACUA denuncia al Salón Manga de Jerez por no responsabilizarse de daños o perjuicios sufridos por bebés

Considera aberrante el contenido del documento de "exención de responsabilidad" que Jakemate Eventos SL obliga a firmar.

FACUA.org
Andalucía-28/04/2017
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FACUA Andalucía ha presentado una denuncia contra los organizadores del Salón Manga de Jerez, Jakemate Eventos SL, por imponer a los usuarios que acudan el domingo acompañados de menores de 2 años la firma de un

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