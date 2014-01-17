FACUA denuncia al titular del número del #fraudeSMS masivo que simula ser de un contacto de WhatsApp
La empresa Iebolina Tradicional SL eleva la factura de los consumidores engañados que respondían al mensaje recibido con su servicio de SMS Premium.
FACUA.org
España-17/01/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Iebolina Tradicional SL por enviar un SMS a numerosos usuarios desde el número 25568 en el que incita a responder al consumidor al simular ser un contacto de WhatsApp.
Así, provoca que la operadora de telecom