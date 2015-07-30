Nuestras accionesReclama sanciones por cobrarse dos veces el mismo servicio

FACUA denuncia ante el Banco de España la doble comisión por sacar dinero en cajeros

Santander se suma a La Caixa y BBVA al anunciar que también la aplicará. La asociación insta a los usuarios a reclamar.

FACUA.org
España-30/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido este jueves una denuncia al Banco de España en la que le pide que actúe sin más dilación ante la doble comisión por sacar dinero en cajeros y aplique sanciones económicas por esta ilegalidad.

El Santa

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