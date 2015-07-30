FACUA denuncia ante el Banco de España la doble comisión por sacar dinero en cajeros
Santander se suma a La Caixa y BBVA al anunciar que también la aplicará. La asociación insta a los usuarios a reclamar.
FACUA.org
España-30/07/2015
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El principal banco del país ha indicado que prevé comenzar a cobrarla en el cuatro trimestre del año y su importe será de unos 2 euros. | Imagen: flickr.com/gonmi (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido este jueves una denuncia al Banco de España en la que le pide que actúe sin más dilación ante la doble comisión por sacar dinero en cajeros y aplique sanciones económicas por esta ilegalidad.
El Santa