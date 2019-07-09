FACUA denuncia de nuevo a Last Tour por prohibir el acceso con comida y bebida al BBK Live de 2019
La promotora del festival incurre en una cláusula abusiva al no permitir acceder con alimentos del exterior, ya que su actividad principal no es la hostelería.
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Euskadi-09/07/2019
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Un momento de la edición de 2018 del Bilbao BBK Live. | Imagen: BBK Live.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por segundo año consecutivo a Last Tour, la promotora del Bilbao BBK Live, ante Kontsumobide por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior. El festival tendrá lugar los próximas días 11, 12, y 13 de julio e