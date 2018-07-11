FACUA denuncia de nuevo al festival Mad Cool por no permitir el acceso con comida y bebida
La asociación denunció en 2017 a la promotora del evento por el mismo motivo, sin que haya trascendido un año después la imposición de alguna sanción.
FACUA.org
España-11/07/2018
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Imagen: Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Mad Cool Festival SL, la promotora del festival de música del mismo nombre, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con al