FACUA denuncia deficiencias en varios colegios de Asturias tras el inicio del curso escolar
Reclama al Principado que solvente los problemas que sufren tres centros educativos: el Nicanor Piñole y el Evaristo Valle, ambos ubicados en Gijón, así como el centro La Luz de Avilés.
FACUA.org
Asturias-31/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno del Principado Asturias que solucione las deficiencias que distintos colegios de la región presentan semanas después del inicio del curso escolar, relativas al transporte, personal educativo o infraestructuras, entre otros